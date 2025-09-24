Κύπελλο Ελλάδας: Έξοδος Ολυμπιακού στην Τρίπολη, εντός με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα
Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται την Τετάρτη (24/09) η δράση στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το 2Χ2 στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε την Τρίτη (23/09) ο Άρης επικρατώντας 1-0 της Μαρκό, ενώ η Κηφισιά έμεινε… όρθια στις καθυστερήσεις κόντρα στην Καβάλα (1-1) στα ματς που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase.
Το κυρίως… μενού θα λάβει χώρα την Τετάρτη (24/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Αναμφίβολα το μεγαλύτεροι ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο θεσμό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Παράλληλα, τη δεύτερη «μάχη» της στο Κύπελλο θα δώσει η ΑΕΚ, η οποία μετά τo 1-0 επί του Αιγάλεω, υποδέχεται στην «OPAP Arena» τον Παναιτωλικό, ενώ η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας:
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
- Καβάλα - Κηφισιά 1-1
- Άρης - Μαρκό 1-0
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
- 15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
- 15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
- 17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
- 19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
- 19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
- Άρης 6 (-2 αγ.)
- Λεβαδειακός 3
- ΟΦΗ 3
- Ατρόμητος 3
- Βόλος 3
- ΑΕΚ 3
- Παναθηναϊκός 3
- Κηφισιά 2 (-2 αγ.)
- ΑΕΛ 1
- Αστέρας AKTOR 1
- Μαρκό 1 (-2 αγ.)
- Καβάλα 1 (-2 αγ.)
- Ολυμπιακός 0 (0 αγ.)
- Ηρακλής 0 (0 αγ.)
- Παναιτωλικός 0
- Athens Kallithea 0
- Αιγάλεω 0
- Ελλάς Σύρου 0
- Ηλιούπολη 0
- ΠΑΟΚ 0
Επόμενη αγωνιστική (3η - 28-30 Οκτωβρίου)
- Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
- Ηλιούπολη - ΑΕΚ
- Κηφισιά - Athens Kallithea
- Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
- Ολυμπιακός - Βόλος
- ΟΦΗ - Ηρακλής
- Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου
- ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
- Αιγάλεω - Άρης