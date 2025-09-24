Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: Έξοδος Ολυμπιακού στην Τρίπολη, εντός με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα
Οnsports Τeam 24 Σεπτεμβρίου 2025, 10:52
Κύπελλο Ελλάδας: Έξοδος Ολυμπιακού στην Τρίπολη, εντός με Παναιτωλικό η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται την Τετάρτη (24/09) η δράση στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το 2Χ2 στον δεύτερο τη τάξει θεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου έκανε την Τρίτη (23/09) ο Άρης επικρατώντας 1-0 της Μαρκό, ενώ η Κηφισιά έμεινε… όρθια στις καθυστερήσεις κόντρα στην Καβάλα (1-1) στα ματς που άνοιξαν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase.

Το κυρίως… μενού θα λάβει χώρα την Τετάρτη (24/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Αναμφίβολα το μεγαλύτεροι ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο θεσμό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Παράλληλα, τη δεύτερη «μάχη» της στο Κύπελλο θα δώσει η ΑΕΚ, η οποία μετά τo 1-0 επί του Αιγάλεω, υποδέχεται στην «OPAP Arena» τον Παναιτωλικό, ενώ η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

  • Καβάλα - Κηφισιά 1-1
  • Άρης - Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
  • 15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
  • 15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
  • 17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
  • 19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
  • 19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

  1. Άρης 6 (-2 αγ.)
  2. Λεβαδειακός 3
  3. ΟΦΗ 3
  4. Ατρόμητος 3
  5. Βόλος 3
  6. ΑΕΚ 3
  7. Παναθηναϊκός 3
  8. Κηφισιά 2 (-2 αγ.)
  9. ΑΕΛ 1
  10. Αστέρας AKTOR 1
  11. Μαρκό 1 (-2 αγ.)
  12. Καβάλα 1 (-2 αγ.)
  13. Ολυμπιακός 0 (0 αγ.)
  14. Ηρακλής 0 (0 αγ.)
  15. Παναιτωλικός 0
  16. Athens Kallithea 0
  17. Αιγάλεω 0
  18. Ελλάς Σύρου 0
  19. Ηλιούπολη 0
  20. ΠΑΟΚ 0

Επόμενη αγωνιστική (3η - 28-30 Οκτωβρίου)

  • Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
  • Ηλιούπολη - ΑΕΚ
  • Κηφισιά - Athens Kallithea
  • Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
  • Ολυμπιακός - Βόλος
  • ΟΦΗ - Ηρακλής
  • Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
  • Αιγάλεω - Άρης


