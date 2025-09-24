France Football: «Ο Ντεμπελέ κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα με συντριπτική διαφορά»

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Onsports team

Ο διευθυντής του γαλλικού αθλητικού περιοδικού France Football, Βινσέν Γκαρσιά έκανε ένα σπάνιο σχόλιο, δίνοντας την εικόνα για το μέγεθος της νίκης του Ουσμάν Ντεμπελέ στη «Χρυσή Μπάλα» του 2025.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους φεύγοντας από το Théâtre du Châtelet, είπε:

«Δεν υπήρξε καμία μονομαχία. Ο Ουσμάν την κέρδισε με συντριπτική διαφορά. Σε κάθε ήπειρο: η Χρυσή Μπάλα του Ουσμάν Ντεμπελέ είναι σαφής και ξεκάθαρη» τόνισε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι η διαφορά βαθμών με τον δεύτερο επιλαχόντα του, Λαμίν Γιαμάλ, ήταν σημαντική.

Χωρίς να αποκαλύψει τα ακριβή στοιχεία, ο επικεφαλής της «Χρυσής Μπάλας» ανέφερε επίσης ότι οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας θα δημοσιευτούν –κατά την παράδοση- τις επόμενες ημέρες.

Ήταν η 69η τελετή απονομής του κορυφαίου ατομικού βραβείου του ποδοσφαίρου στον κόσμο, το οποίο απονέμει το γαλλικό αθλητικό περιοδικό France Football από το 1956.

Η ανάδειξη του νικητή γίνεται μετα από ψηφοφορία από μια διεθνή κριτική επιτροπή εξειδικευμένων δημοσιογράφων, με έναν εκπρόσωπο ανά χώρα (σ.σ: ο Μάνος Σταραμόπουλος ψηφίζει για την Ελλάδα από το 1988 ως μόνιμος ανταποκριτής της L’ Equipe), μεταξύ των 100 κορυφαίων στην τελευταία κατάταξη της FIFA (πριν από τη δημοσίευση των λιστών) για τους άνδρες και μεταξύ των 50 κορυφαίων για τις γυναίκες.

Κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής επιλέγει δέκα παίκτες κατά φθίνουσα σειρά αξίας από μια λίστα 30 υποψηφίων. Οι δέκα επιλεγμένοι παίκτες λαμβάνουν 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμό αντίστοιχα.

Η «Χρυσή Μπάλα» για το 2025 αναφέρεται στην περίοδο από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 2 Αυγούστου 2025, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών διοργανώσεων, και απονέμεται με βάση τρία κύρια κριτήρια:

1) Ατομικές επιδόσεις, αποφασιστικότητα και αντίκτυπος

2) Ομαδικές επιδόσεις και επιτεύγματα

3) Κλάση και ευ αγωνίζεσθαι