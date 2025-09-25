Ομάδες

Η Λίβερπουλ πλησιάζει σε ανανέωση με τον Ράιαν Χράφενμπεργκ
EPA/ADAM VAUGHAN
Onsports team 25 Σεπτεμβρίου 2025, 08:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Λίβερπουλ πλησιάζει σε ανανέωση με τον Ράιαν Χράφενμπεργκ

Η Λίβερπουλ δεν θέλει να χάσει ξανά ποδοσφαιριστή της ως «ελεύθερο» όπως συνέβη με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος έφυγε χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα το περασμένο καλοκαίρι για τη Ρεάλ Μαδρίτης και γι’ αυτό θέλει να «δέσει» με ακόμη πιο ισχυρά συμβόλαια τους βασικούς παίκτες του ρόστερ της.

Μία τέτοια περίπτωση είναι κι ο Ράιαν Χράφενμπεργκ, ο οποίος «αναγεννήθηκε» απ’ την περασμένη σεζόν στα χέρια του Άρνε Σλοτ κι έχει ήδη αρχίσει να τραβάει πάνω του την προσοχή των άλλων μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, οι «reds» έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και είναι κοντά σε συμφωνία με τον διεθνή Ολλανδό μέσο, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Η Λίβερπουλ έχει προτείνει επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030 με αυξημένες αποδοχές και μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να «σφραγιστεί» το deal και με υπογραφές.



