Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα
Οnsports Τeam 13 Νοεμβρίου 2025, 14:25
EUROLEAGUE / Αρμάνι Τζινς Μιλάνο / Ολυμπιακός

Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα

Η Euroleague ανακοίνωσε τους τρεις ρέφερι που θα διευθύνουν το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο Μιλάνο για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική της Euroleague, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 21:30 στο «Mediolanum Forum».

Την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την ιταλική ομάδα θα διευθύνουν οι Μεχντί Ντιφάλα από τη Γαλλία, Εμίλιο Πέρεζ από την Ισπανία και Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία.

Οι τρεις έμπειροι διαιτητές θα είναι υπεύθυνοι για τη δύσκολη αποστολή του Ολυμπιακού στο Μιλάνο, όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα λίγες μέρες μετά την επικράτηση επί της Ζαλγκίρις.



