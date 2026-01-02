Κολοσσός Ρόδου: Ανακοίνωσε Λυκόγιαννη

Onsports Team

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό ανακοίνωσε η ομάδα της Ρόδου.

Στον πάγκο της ομάδας του Κολοσσού θα κάτσει και πάλι ο Άρης Λυκογιάννης μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Τις τελευταίες ημέρες οι πληροφορίες που ήθελαν τον Έλληνα τεχνικό να διαδέχεται τον Χαβιέρ Καράσκο ήταν όλο και περισσότερες και σήμερα οι Ροδίτες ανακοίνσαν την επιστροφή του Άρη Λυκογιάννη.

Ο Λυκογιάννης ήταν προπονητής του Κολοσσού τη σεζόν 2014/15, στη συνέχεια από το 2015 έως το 2018 και εν συνεχεία την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρη Λυκογιάννη.

Ο 57χρονος Έλληνας προπονητής επιστρέφει για τρίτη φορά στην καριέρα του στην ομάδα μας, στην οποία εργάστηκε από το 2014 έως το 2018, καθώς και τη σεζόν 2019-2020. Η προπονητική του διαδρομή ως πρώτος προπονητής ξεκίνησε το 2001 στον Σπόρτιγκ, όπου παρέμεινε έως το 2006. Ακολούθησαν το Παγκράτι (2006-2008) και ο Ίκαρος Καλλιθέας, με τον οποίο κατέκτησε την άνοδο στην Α1 το 2010. Το 2012 ανέλαβε τη σουηδική Σόλνα και στη συνέχεια επέστρεψε στον Ίκαρο. Εκτός του Κολοσσού, εργάστηκε επίσης σε Χολαργό, ΠΑΟΚ και Πανιώνιο, ενώ πιο πρόσφατα βρέθηκε στο Ισραήλ για λογαριασμό της Ελιτζούρ Νετάνιας”.