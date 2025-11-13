Euroleague, Μπαρτσελόνα: Έσκασε η... βόμβα! Ανακοινώθηκε ο Πασκουάλ!

Οnsports Τeam

Επίσημη... μορφή πήρε η «βόμβα» της Μπαρτσελόνα, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) ο Τσάβι Πασκουάλ επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Καταλανών.

Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Καταλανός τεχνικός, μια και από το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) είναι ο νέος κόουτς της ομάδας της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν και με την… βούλα την έναρξη συνεργασίας με τον 53χρονο προπονητή, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ισπανικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο προπονητής που έχει γεννηθεί στην Γκάβα επιστρέφει στη Μπάρτσα μετά από εννέα σεζόν και υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο νέος προπονητής της Μπάρτσα μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Εν αναμονή της επίσημης υπογραφής, η Μπαρτσελόνα και ο Πασκουάλ έχουν καταλήξει σε συμφωνία αρχών για την ένταξη του προπονητή από τη Γκάβα ως νέου προπονητή των «μπλαουγκράνα». Ο Καταλανός θα ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας από την επόμενη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, αφού η ομάδα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της την Παρασκευή και την Κυριακή στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» εναντίον της Βίρτους και της Μπασκόνια, αντίστοιχα.

Η άμεση επαφή των Χοάν Λαπόρτα και Τζόζεφ Κούμπελς με τον ίδιο τον Τσάβι Πασκουάλ ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Και οι τρεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας για τον σύλλογο.

Σε ηλικία 53 ετών και μετά από εννέα σεζόν, ο Πασκουάλ επιστρέφει στον σύλλογο για να αναλάβει τη θέση του Χοάν Πενιαρόγια στον πάγκο του «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Θα είναι η δεύτερη θητεία του στην πρώτη ομάδα, αφού ήταν προπονητής κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του τμήματος μεταξύ 2008 και 2016, κερδίζοντας 19 τίτλους.

Όπως και στην προηγούμενη θητεία του, ο Πασκουάλ θα έχει ως βοηθό τον Ινίγκο Θορθάνο, ο οποίος θα είναι μέλος του προπονητικού επιτελείου.

Οκτώ χρόνια με την πρώτη ομάδα και εννέα χρόνια μακριά από τη Μπάρτσα

Κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ ετών και τεσσάρων μηνών (3.051 ημέρες) με την πρώτη ομάδα, ο νεαρός προπονητής άφησε το στίγμα του και είναι πολύ αγαπητός στους οπαδούς της Μπάρτσα, οι οποίοι θα τον έχουν και πάλι ως σημείο αναφοράς για την ομάδα 3.425 ημέρες αργότερα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εννέα ετών μακριά από τον σύλλογο, ο Πασκουάλ απέκτησε εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ως προπονητής του Παναθηναϊκού (Οκτώβριος 2016-Δεκέμβριος 2018, δύο τίτλοι πρωταθλήματος και ένα κύπελλο στην Ελλάδα) και της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Φεβρουάριος 2020-Ιούνιος 2025, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και δύο σούπερ καπ στη Ρωσία).

19 τίτλοι με την Μπαρτσελόνα

Ο Πασκουάλ έκανε τα πρώτα του βήματα ως προπονητής σε διάφορους καταλανικούς συλλόγους και έφτασε στον σύλλογο για να προπονήσει την ομάδα Β την σεζόν 2004/05 στο πρωτάθλημα EBA.

Το 2005 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα ως βοηθός προπονητή του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος θα επισκεφθεί το Παλάου αυτή την Παρασκευή με τη Virtus, μεταξύ 2005 και 14 Φεβρουαρίου 2008.

Εκείνη την ημέρα, ο Πασκουάλ έγινε ο προπονητής των «μπλαουγκράνα». Και παρέμεινε στη θέση αυτή για οκτώ χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 2016, κερδίζοντας συνολικά 19 τίτλους: μία EuroLeague (2009/10), τέσσερα πρωταθλήματα ACB (08/09, 10/11, 11/12 και 13/14), τρία Κύπελλα (2010, 2011 και 2013), τέσσερα Σούπερ Καπ (2009, 2010, 2011 και 2015) και επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα Καταλονίας (μεταξύ 2009 και 2015).

Ωστόσο, δεν πρέπει να επισημανθούν μόνο οι τίτλοι, αλλά και η σταθερότητα που επέδειξαν οι ομάδες που προπονούσε. Αυτό είναι εμφανές στις εννέα συνεχόμενες συμμετοχές στους τελικούς της Λίγκας, τις πέντε συμμετοχές στα Final Four της EuroLeague, καθώς και τις έξι συμμετοχές στους τελικούς του Κυπέλλου Ισπανίας και τις επτά συνεχόμενες συμμετοχές στους τελικούς του Σούπερ Καπ».