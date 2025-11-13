Μουντιάλ 2026: Ο Χιλ Μανθάνο σφυρίζει το Ελλάδα - Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Οnsports Τeam

Η UEFA όρισε τον κορυφαίο Ισπανό ρέφερι Χεσούς Χιλ Μανθάνο για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σκωτία, το Σάββατο (15/11, 21:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Έναν από τους πιο έμπειρους και αξιόπιστους διαιτητές της Elite κατηγορίας επιστράτευσε η UEFA για την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σκωτία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 21:45 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να υποδέχεται τους Βρετανούς σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία φρόντισε να ορίσει έναν διαιτητή υψηλού κύρους.

Ο Χεσούς Χιλ Μανθάνο, διεθνής Ισπανός ρέφερι και μέλος της Elite κατηγορίας της UEFA, θα έχει για βοηθούς τους Άνχελ Νεβάδε και Γουαδαλούπε Πόρας Αγιούσο, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, ο οποίος προ ημερών είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ΑΕΚ για την παρουσία του στο ματς με την Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League.

Την ευθύνη του VAR θα έχουν οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα, επίσης Ισπανοί.