Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο αποβολής του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA συνεδριάζει την Τρίτη (23/09) κι αναμένεται να υπάρξει συζήτηση για το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα μεγάλη πίεση για να υπάρξει ψηφοφορία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσιεύματα το Κατάρ, το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA, ηγήθηκε της συγκεκριμένη πίεσης. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τάσσονται υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ.

Αυτό θα φανεί, βέβαια, στην ψηφοφορία που αναμένεται να υπάρξει την Τρίτη (22/09) και στην οποία τα μέλη θα κληθούν να απαντήσουν «ναι ή όχι» στην αποβολή των ισραηλινών ομάδων και του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας.