Βέλγιο, Ντοκού: «Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι»

Onsports Team

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Βελγίου, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο Καζακστάν και θα πρέπει να... περιμένει μέχρι να «σφραγίσει» την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, που διεξήχθη στην πόλη Αστάνα, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Ζερεμί Ντοκού, εμφανίσθηκε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Εάν σκοράρουμε, κερδίζουμε. Είναι απλώς κακή τύχη; Εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας, ίσως, αλλά εδώ, συμβαίνει ξανά. Είναι έλλειψη αποτελεσματικότητας. Δεν κερδίσαμε εναντίον του Καζακστάν, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ηδη έχουμε χάσει πάρα πολλούς βαθμούς επειδή δεν ήμασταν αρκετά καλοί σε μεγάλο αριθμό αγώνων. Η πορεία μας δεν ήταν σπουδαία, όχι. Όλοι πρέπει να τα πάνε καλύτερα: ο προπονητής, εγώ, όλοι».

Ερωτηθείς για το εάν η απουσία παικτών όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόϊνε και ο Ρομέλου Λουκάκου, είναι η αιτία γι' αυτές τις κακές εμφανίσεις, ο Ντοκού ήταν σαφής: «Κέβιν, Ρομέλου, Τιμπό... Εάν τους χρειαζόμαστε για να νικήσουμε το Καζακστάν, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νομίζαμε ότι θα έπαιζαν με μακρινές μπαλιές, και στο τέλος έπαιξαν με κοντινές μπαλιές και επέβαλαν τον ρυθμό τους στο παιχνίδι. Ήταν ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας από την προηγούμενη φορά. Ίσως δεν αναλύσαμε αρκετά τον αντίπαλό μας».