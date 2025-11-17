Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βέλγιο, Ντοκού: «Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι»
Onsports Team 17 Νοεμβρίου 2025, 07:44
MUNDIAL

Βέλγιο, Ντοκού: «Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι»

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Βελγίου, αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο Καζακστάν και θα πρέπει να... περιμένει μέχρι να «σφραγίσει» την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, που διεξήχθη στην πόλη Αστάνα, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Ζερεμί Ντοκού, εμφανίσθηκε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Εάν σκοράρουμε, κερδίζουμε. Είναι απλώς κακή τύχη; Εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας, ίσως, αλλά εδώ, συμβαίνει ξανά. Είναι έλλειψη αποτελεσματικότητας. Δεν κερδίσαμε εναντίον του Καζακστάν, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ηδη έχουμε χάσει πάρα πολλούς βαθμούς επειδή δεν ήμασταν αρκετά καλοί σε μεγάλο αριθμό αγώνων. Η πορεία μας δεν ήταν σπουδαία, όχι. Όλοι πρέπει να τα πάνε καλύτερα: ο προπονητής, εγώ, όλοι». 

Ερωτηθείς για το εάν η απουσία παικτών όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόϊνε και ο Ρομέλου Λουκάκου, είναι η αιτία γι' αυτές τις κακές εμφανίσεις, ο Ντοκού ήταν σαφής: «Κέβιν, Ρομέλου, Τιμπό... Εάν τους χρειαζόμαστε για να νικήσουμε το Καζακστάν, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νομίζαμε ότι θα έπαιζαν με μακρινές μπαλιές, και στο τέλος έπαιξαν με κοντινές μπαλιές και επέβαλαν τον ρυθμό τους στο παιχνίδι. Ήταν ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας από την προηγούμενη φορά. Ίσως δεν αναλύσαμε αρκετά τον αντίπαλό μας».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο
45 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο
MUNDIAL
Βέλγιο, Ντοκού: «Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι»
2 ώρες πριν Βέλγιο, Ντοκού: «Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σπείρα Ρομά: Ο ρόλος της πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής και το #metoo στον αθλητισμό
4 ώρες πριν Σπείρα Ρομά: Ο ρόλος της πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής και το #metoo στον αθλητισμό
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Υποδέχεται τον Γκρεγκ Μπράουν στην Αθήνα
7 ώρες πριν ΑΕΚ: Υποδέχεται τον Γκρεγκ Μπράουν στην Αθήνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved