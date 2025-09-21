Ομάδες

Παρί Σεν Ζερμέν: Εξελέγη αρχηγός ο Μαρκίνιος με ψήφο των συμπαικτών του
Onsports Team 21 Σεπτεμβρίου 2025, 13:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν: Εξελέγη αρχηγός ο Μαρκίνιος με ψήφο των συμπαικτών του

Για έκτη συνεχόμενη σεζόν ο Βραζιλιάνος θα φορά το περιβραχιόνιο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ο Μαρκίνιος εξελέγη αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν από τους συμπαίκτες του για έκτη συνεχόμενη σεζόν, δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος ποτέ δεν επιλέγει την αρχηγία στις ομάδες του.

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ αρχηγό επειδή αντιπροσωπεύει την ομάδα, όχι εμένα. Έχουν δημοσιοποιηθεί οι πληροφορίες για τους υπαρχηγούς; Δεν είναι δημόσιες, οπότε δεν πρόκειται να πω τίποτα. Ο ηγέτης είναι ο Μαρκίνιος», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε στον Τύπο για τον Βραζιλιάνο αμυντικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το 2028.

Ο Ασράφ Χακίμι εξελέγη δεύτερος, ο Βιτίνια τρίτος και ο Ουσμάν Ντεμπελέ τέταρτος στην ψηφοφορία των παικτών, σύμφωνα με πηγή κοντά στα αποδυτήρια, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).



