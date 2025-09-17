Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

INTIME SPORTS

Σε έναν άθλιο αγωνιστικό χώρο, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη (1-0) στο Αιγάλεω με γκολ του Φραντζί Πιερό και ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας - Ντεμπούτο για τον Ζοάο Μάριο.

Η «Ένωση» κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε σε ένα πολύ δύσκολο κι επικίνδυνο γήπεδο.

Οι «κιτρινόμαυροι» λύγισαν το Αιγάλεω με γκολ του Πιερό στο 23ο λεπτό και διατήρησε το αήττητό της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ, πάρα από το γκολ, είχε ακόμα 2-3 καλές στιγμές για να σκοράρει περισσότερα τέρματα, αλλά το κύριο ζητούμενο ήταν να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Άλλωστε, δεν μπορούσε να δείξει κάτι παραπάνω τακτικά σε ένα γήπεδο – χωράφι.

Οι γηπεδούχοι, από την πλευρά τους, έδειξαν ανταγωνιστικό πρόσωπο κι είχαν τη στιγμή τους στο δεύτερο ημίχρονο και πιο συγκεκριμένα στο 57’ όταν το σουτ του Κουιρουκίδη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Την πρώτη εμφάνισή τους με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα κατέγραψαν ο Ζοάο Μάριο κι ο Μιχάλης Κοσίδης.

ΑΙΓΑΛΕΩ: Τσιμόπουλος, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης (46΄ Βάρκας), Καρρίκι, Τακεσιάν (61΄ Γιαννίκος), Τάτσης, Καραμπάς (61΄ Ξενιτίδης), Τσιλιγγίρης (71΄ Αθανασακόπουλος), Κουιρουκίδης (72΄ Κωστέας).

ΑΕΚ: Mπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο (60΄ Κοσίδης), Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης (60΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (60΄ Πινέδα), Ζίνι (46΄ Ελίασον), Πιερό.