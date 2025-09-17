Κύπελλο Ελλάδας: «Απόδραση» στο 93ο λεπτό για τον Άρη – Στην ισοπαλία έμειναν Κηφισιά, Αστέρας AKTOR

EUROKINISSI

Ο Άρης πήρε το «διπλό» (1-0) στην έδρα του Παναιτωλικού, ενώ στην ισοπαλία (1-1) έμειναν Κηφισιά και Αστέρας AKTOR, σε αναμετρήσεις για την 1η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με το… δεξί μπήκαν στον ενιαίο όμιλο οι «κίτρινοι», οι οποίοι λυτρώθηκαν στις καθυστερήσεις.

Η αναμέτρηση στο Αγρίνιο είχε λιγοστές καλές στιγμές, με τον Άρη να λυγίζει 1-0 τον Παναιτωλικό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λορέν Μορόν στο 90+3’.

Άρης: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46′ Μόντσου), Μορουτσάν (46′ Μορόν), Βοριαζίδης, Νιγκ (86′ Γαλανόπουλος), Μιζεουί (66′ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75′ Τεχέρο), Σίστο.

Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος (62′ Ουνάι), Στάγιτς, Σιέλη, Νικολάου (77′ Μίχαλακ), Λουίς (69′ Κόγιτς), Κοντούρης (62′ Μπουχαλάκης), Μπελεβώνη (69′ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκόλολο, Άλεξιτς.

Στο Ζηρίνειο, Κηφισιά κι Αστέρας AKTOR πήραν από έναν βαθμό, καθώς έμειναν στο 1-1. Η ομάδα της Τρίπολης ήταν ανώτερη και προηγήθηκε με τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη στο 30ο λεπτό, ενώ είχαν δοκάρι με τον Πομόνη στο 56’. Τελικά, οι γηπεδούχοι απέφυγαν την ήττα, καθώς ο Ανδρέας Τετέι κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο ίδιος για το 1-1 στο 68ο λεπτό.

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Μποτία, Πέτκοφ, Τζίμας, Έμπο, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος, Σμπώκος.

Αστέρας AKTOR: Τσιντώτας, Ιβάνοφ, Γιαμπλόνσκι, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Κέτου, Χαραλάμπογλου, Αλμύρας, Φερνάντεθ.