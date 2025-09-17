ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τον αγώνα Κυπέλλου στο… χωράφι του Αιγάλεω

INTIME SPORTS

Δείτε τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας στο Αιγάλεω, όπου ο αγωνιστικός χώρος είναι σε άθλια κατάσταση.

Η «Ένωση» κάνει πρεμιέρα στη League Phase της διοργάνωσης από το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου του Αιγάλεω, βέβαια, είναι σε άθλια κατάσταση και θυμίζει περισσότερο… χωράφι, παρά γήπεδο ποδοσφαίρου.

Όσον αφορά στην ενδεκάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν προχώρησε σε αρκετές αλλαγές. Στο βασικό σχήμα βρίσκεται ο Μόουζες Οντουμπάτζο κι οι Καλοσκάμης, Χρυσόπουλος, ενώ για πρώτη φορά στην αποστολή είναι ο Ζοάο Μάριο.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Mπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζίνι, Πιερό, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Κοσίδης, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Κολιμάτσης, Ζοάο Μάριο, Ελίασον, Καραργύρης.