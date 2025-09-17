Στη «μάχη» του Κυπέλλου ο... ακέφαλος Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Τη στιγμή που ο Χρήστος Κόντης βρίσκεται προ των πυλών του «τριφυλλιού», με τη διοίκηση της ομάδας να αναζητά τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, οι «πράσινοι» υποδέχονται την Καλλιθέα στο «Απόστολος Νικολαίδης». Όλο το πρόγραμμα της 1 ης αγωνιστικής της League Phase.

Τη στιγμή που όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού έχει επιδοθεί στον… αγώνα αναζήτησης του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια (με τον Χρήστο Κόντη να είναι ο άνθρωπος, όπως όλα δείχνουν, που θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας σε αυτή τη μεταβατική περίοδο), οι «πράσινοι» προσπαθούν να επικεντρωθούν και στο αγωνιστικό κομμάτι μιας και οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» σήμερα το απόγευμα (17:30) αντιμετωπίζει στη Λεωφόρο την Athens Kallithea, με τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο του και θέλει την νίκη για να ανακτήσει και πάλι τη χαμένη του ψυχολογία, εν όψει μάλιστα και του προσεχούς ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο.

στις 15:00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη, σε μια δυνατή συνάντηση, ενώ η Κηφισιά κοντράρεται με τον Αστέρα Aktor. Στις 16:00 το Αιγάλεω φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης», ενώ η Μαρκό αντιμετωπίζει στην Καρδίτσα την ΑΕΛ. Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο «Γεντί Κουλέ» την Καβάλα, ενώ ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Ελλάς Σύρου.

Τέλος, στις 17:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Ηλιούπολη-Βόλος 1-3

Τετάρτη 17/9

15:00 Παναιτωλικός-Άρης CosmoteSport 1

15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor

16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ CosmoteSport 2

16:00 Μαρκό-ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ-Καβάλα

16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου

17:30 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ CosmoteSport 4

17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea CosmoteSport 3