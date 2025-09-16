Ομάδες

Τρομερό - Ο Αμπιντάλ διέψευσε τον… θάνατό του - «Είμαι καλά, είμαι ζωντανός»
Onsports Team 16 Σεπτεμβρίου 2025, 16:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σε μία… δύσκολη θέση ήρθε ο Ερίκ Αμπιντάλ, καθώς αναγκάστηκε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα πως έχει… πεθάνει.

Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες, ο πρώην σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, αλλά και του Ολυμπιακού, απεβίωσε σε ηλικία 46 ετών, λόγω επιπλοκών στη μεταμόσχευση ήπατος τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, ο Γάλλος άσος αναγκάστηκε να… διαψεύσει τα εν λόγω δημοσιεύματα, μέσω των προσωπικών του προφίλ στα social media, ευχαριστώντας πάντως τον κόσμο για τα μηνύματα που δέχθηκε.

«Κάποιες φήμες δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχουν. Είμαι εδώ, με την οικογένειά μου, και όλα είναι καλά. Ο σεβασμός είναι το κλειδί. Υπάρχει μια οικογένεια και τα παιδιά μου πίσω από μένα. Για να είμαι σαφής, είμαι καλά, είμαι ζωντανός και υγιής. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και τα μηνύματα ανησυχίας. Ας επικεντρωθούμε σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία», έγραψε χαρακτηριστικά.

