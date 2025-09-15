Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase
Τους αξιωματούχους της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.
Τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην ανανεωμένη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις και η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στη Λεωφόρο θα σφυρίξει ο Δημήτρης Μόσχου, ενώ ο Σπύρος Ζαμπαλάς ορίστηκε στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ και σ’ αυτήν του Παναιτωλικού με τον Άρη ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Μάλιστα, σ’ αυτά τα τρία ματς θα υπάρχει χρήση και του VAR.
Συνοπτικά, οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας:
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
- 16:00 Ηλιούπολη - Βόλος
Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Μάτσας και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Μαχαίρας
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Παναιτωλικός - Άρης
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Μπουρουζίκας, VAR: Κουμπαράκης και Μαχαίρας
- 15:00 Κηφισιά - Αστέρας Aktor
Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Αρμακώλας και Στεφανής, Τέταρτος: Μπακογιάννης
- 16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ
Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης και Παγουρτζής, Τέταρτος: Νταούλας
- 16:00 Μαρκό - ΑΕΛ Novibet
Διαιτητής: Γιουματζίδης, Βοηθοί: Πάτρας και Κλεπετσάνης, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος
- 16:00 ΟΦΗ - Καβάλα
Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Κομισοπούλου και Κορώνας, Τέταρτος: Καλατζής
- 16:00 Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου
Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Ψύλλος και Διαμαντής, Τέταρτος: Ανδριανός
- 17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Ζαμπαλάς, Βοηθοί: Μηνούδης και Βαλιώτης, Τέταρτος: Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης και Μπεκιάρης
- 17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea
Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Νταβέλας και Οικονόμου, Τέταρτος: Φίτσας, VAR: Πολυχρόνης και Μπούτσικος