Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase
Onsports Team 15 Σεπτεμβρίου 2025, 19:45
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase

Τους αξιωματούχους της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην ανανεωμένη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις και η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στη Λεωφόρο θα σφυρίξει ο Δημήτρης Μόσχου, ενώ ο Σπύρος Ζαμπαλάς ορίστηκε στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ και σ’ αυτήν του Παναιτωλικού με τον Άρη ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Μάλιστα, σ’ αυτά τα τρία ματς θα υπάρχει χρήση και του VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 16:00 Ηλιούπολη - Βόλος
    Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Μάτσας και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Μαχαίρας

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Παναιτωλικός - Άρης
    Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Μπουρουζίκας, VAR: Κουμπαράκης και Μαχαίρας
  • 15:00 Κηφισιά - Αστέρας Aktor
    Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Αρμακώλας και Στεφανής, Τέταρτος: Μπακογιάννης
  • 16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ
    Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης και Παγουρτζής, Τέταρτος: Νταούλας
  • 16:00 Μαρκό - ΑΕΛ Novibet
    Διαιτητής: Γιουματζίδης, Βοηθοί: Πάτρας και Κλεπετσάνης, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος
  • 16:00 ΟΦΗ - Καβάλα
    Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Κομισοπούλου και Κορώνας, Τέταρτος: Καλατζής
  • 16:00 Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου
    Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Ψύλλος και Διαμαντής, Τέταρτος: Ανδριανός
  • 17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
    Διαιτητής: Ζαμπαλάς, Βοηθοί: Μηνούδης και Βαλιώτης, Τέταρτος: Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης και Μπεκιάρης
  • 17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea
    Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Νταβέλας και Οικονόμου, Τέταρτος: Φίτσας, VAR: Πολυχρόνης και Μπούτσικος


