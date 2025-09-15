Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase

Onsports Team

Τους αξιωματούχους της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην ανανεωμένη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις και η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στη Λεωφόρο θα σφυρίξει ο Δημήτρης Μόσχου, ενώ ο Σπύρος Ζαμπαλάς ορίστηκε στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ και σ’ αυτήν του Παναιτωλικού με τον Άρη ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Μάλιστα, σ’ αυτά τα τρία ματς θα υπάρχει χρήση και του VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη - Βόλος

Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Μάτσας και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Μαχαίρας

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου