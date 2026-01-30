Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την συμφωνία απόκτησης του νεαρού που αγωνιζόταν στον Asteras Aktor.

Ενίσχυση για το μέλλον στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι, ο οποίος είναι επιθετικός και άνηκε στον Asteras Aktor. Ο νεαρός θα ενισχύσει τις ομάδες υποδομής.

Λίγες ημέρες πριν είχε προηγηθεί ο Παναγιώτης Σαντής, ενώ οι ερυθρόλευκοι έχουν ήδη αποκτήσει τον 16χρονο Αστέρη Κωνσταντινίδη, γιο του παλαίμαχου Σωτήρη Κωνσταντινίδη, όπως και τους επίσης εξελίξιμους Πιέρρο και Καλπακίδη.

Η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Γκάμπριελ Κοντράσι από τον Asteras Aktor.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ακαδημίας Ολυμπιακού γεννήθηκε στα Γαννιτσά στις 2 Ιανουαρίου 2009. Ο νεαρός επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αλμωπό Αριδαίας και το 2022 αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Asteras Aktor.

Γκάμπριελ, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».