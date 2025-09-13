Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Θρίαμβος στο 91ο λεπτό στο Derby d’ Italia των ανατροπών!

EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Η Γιουβέντους νίκησε 4-3 την Ίντερ σε ένα ακόμα… απολαυστικό Derby d’ Italia, το οποίο είχε δύο ανατροπές και νικητήριο γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων!

Την περασμένη σεζόν, στον αντίστοιχο αγώνα στο Μιλάνο είχαν έρθει ισόπαλες 4-4, αυτή τη φορά ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι στην Ιταλία είχε νικήτρια.

Αυτή ήταν η Γιουβέντους, η οποία έκανε ανατροπή στην… ανατροπή και πήρε το «τρίποντο» με γκολ του Άντζιτς στο 90+1’.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κέλι στο 14’, αλλά οι «νερατζούρι» «απάντησαν» με τον Τσαλχάνογλου στο 30ο λεπτό. Ο Γιλντίζ έβαλε ξανά μπροστά τη «Γιούβε» στο 38’, αλλά Τσαλχάνογλου και Τουράμ έκαναν την ανατροπή για την Ίντερ στο 76’.

Ο μικρός αδερφός του Μάρκους Τουράμ, Κεφρέν, ισοφάρισε για τη Γιουβέντους στο 83’, με τον Άντζιτς να ολοκληρώσει την ανατροπή στην… ανατροπή στις καθυστερήσεις.

Οι «μπιανκονέρι» έκαναν το «3 στα 3» και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ παράλληλα ανάγκασαν την ομάδα του Μιλάνου στη δεύτερη ήττα της σε τρία παιχνίδια.

Η Κάλιαρι επικράτησε 2-0 της Πάρμα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι «παρμέντσι» παραμένουν δίχως βαθμό.