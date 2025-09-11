Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase
Onsports Team 11 Σεπτεμβρίου 2025, 22:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη League Phase

Χωρίς αγώνα του Ολυμπιακού η πρεμιέρα στο θεσμό – Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας στη League Phase του Κυπέλλου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπέλλου Ελλάδος, θα έχουν διεξαγωγή League Phase. Στην πρεμιέρα της φάσης αυτής στο θεσμό, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων δε θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Για τον ίδιο λόγο τη δεύτερη αγωνιστική δε θα διεξαχθούν τα ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Ορίστηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη League Phase, ενώ οι αγώνες Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase:

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ηλιούπολη-Βόλος (15:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κηφισιά-Asteras Aktor (15:00)

Παναιτωλικός-Άρης (16:00)

Αιγάλεω 1931-ΑΕΚ (16:00)

Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου (16:00)

Μαρκό-ΑΕΛ (16:00)

ΟΦΗ-Καβάλα (17:30)

Παναθηναϊκός-Athens Kallithea (17:30)

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ (17:30)

 



