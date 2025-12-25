Ομάδες

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία
EPA/KIMMO BRANDT, ΑΜΠΕ
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 15:52
Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον κόσμο του παγκόσμιου αθλητισμού και ιδιαίτερα στο άθλημα του διάθλου η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν.

Ο Νορβηγός αθλητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, σκορπίζοντας ανείπωτη οδύνη στη διεθνή αθλητική κοινότητα. Ο ανερχόμενος πρωταθλητής, που θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα φαβορί της Νορβηγίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε, στην περιοχή του Τρεντίνο, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο προπονητικού καμπ.

Η Διεθνής Ένωση Διάθλου εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του αθλητή, τονίζοντας πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στο άθλημα με το ήθος, το ταλέντο και την αγωνιστικότητά του. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο Μπάκεν είχε διαγνωστεί με μυοκαρδίτιδα, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να απέχει προσωρινά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε κατά διαστήματα, ο Νορβηγός διαθλητής επέστρεψε δυναμικά στη δράση, με ξεκάθαρο στόχο τη συμμετοχή του στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 10 χιλιόμετρα σπριντ, δύο φορές χρυσός σε αγωνίσματα σκυταλοδρομίας και με τέσσερις νίκες σε διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά του νορβηγικού διάθλου.



