Ποστέκογλου: «Είμαι περήφανος Έλληνας» - Τι δήλωσε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Onsports Team

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Νότιγχαμ, ο ομογενής τεχνικός δεν έκρυψε την περηφάνια για την καταγωγή του για πολλοστή φορά.

Στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Άγγελος Ποστέκογλου, με ιδιοκτήτη τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε μια… ελληνική ομάδα της Premier League. Ο ομογενής τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου πριν και το ματς με την Άρσεναλ, η οποία ήταν η πρώτη μετά την πρόσληψή του.

Μεταξύ όλων των άλλων, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για τον οποίο είπε:

«Έχω βρεθεί στην παρέα του τρεις ή τέσσερις φορές. Τον έχω συναντήσει μόνο μερικές φορές και απλώς του είπα ναι. Δεν τον γνωρίζω καλά. Ήμασταν στην Αθήνα επειδή μου απένειμε ένα βραβείο και δεν επρόκειτο να το αρνηθώ. Σημαίνει πολλά για μένα επειδή μεγάλωσα στην Αυστραλία αλλά γεννήθηκα στην Ελλάδα. Είχα μια σύντομη αλληλεπίδραση μαζί του εκεί. Δεν έχω περάσει πολύ χρόνο μαζί του, αλλά πρέπει να πω ότι θαυμάζω τη φιλοδοξία του. Όπως είπα, το ένα πράγμα σε αυτόν που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αρνηθούν είναι ότι ανέλαβε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο με τις σωστές προθέσεις. Δεν είναι ένα μέσο για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι ποιος είναι ή να τον προβάλουν. Θέλει να έχει μια ομάδα που κερδίζει πράγματα. Δεν είναι πιο εύκολο, αλλά μπορείς να πας στο Λονδίνο, με μία από τις μεγάλες ομάδες και η επιτυχία είναι εγγυημένη. Μου αρέσει το γεγονός ότι έχει πάρει έναν σύλλογο με φανταστική ιστορία, αλλά ήταν στην Championship. Τους έχει φέρει στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια πραγματική αξία εκεί και αυτό λέει πολλά για το τι είδους άνθρωπος είναι».

Κάποια στιγμή ρώτησαν τον Ποστέκογλου για την υποστήριξη που λαμβάνει από την Αυστραλία, χώρα στην οποία μεγάλωσε καθώς εκεί μετανάστευσαν οι γονείς τους. Δεν παρέλειψε λοιπόν να τονίσει πως είναι περήφανος Έλληνας:

«Όταν ανέλαβα για πρώτη φορά τους Σπερς, δεν γνώριζα κανέναν Αυστραλό οπαδό, ενώ τότε γνώρισα χιλιάδες από αυτούς. Είμαι πολύ περήφανος Έλληνας, αλλά και πολύ περήφανος Αυστραλός. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε χάρη στη δουλειά που έχω κάνει. Αυτό μου άνοιξε πόρτες. Νιώθω αρκετά ταπεινός και ευλογημένος που μου δόθηκε άλλη μια ευκαιρία να προπονήσω στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο».