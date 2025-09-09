Ομάδες

Μεταγραφές, ΑΠΟΕΛ: Ανακοινώθηκε για έναν χρόνο ο Διαμαντάκος
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 18:25
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΠΟΕΛ

Μεταγραφές, ΑΠΟΕΛ: Ανακοινώθηκε για έναν χρόνο ο Διαμαντάκος

Με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν ο Δημήτρης Διαμαντάκος.

Ο Έλληνας επιθετικός αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ινδία και επόμενος… σταθμός στην καριέρα του είναι η Κύπρος και το ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, ο σύλλογος της Μεγαλονήσου ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του.

Αναλυτικά:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Διαμαντάκο.

Η διάρκεια της συνεργασίας μας είναι μέχρι τον Μάιο του 2026.

Ο Δημήτρης Διαμαντάκος είναι γεννημένος στις 06/03/1993 και αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού κορυφής.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς και στη συνέχεια αγωνίστηκε για πάνω από 100 αγώνες στην Bundesliga 2. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην India Super League όπου αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ κατά την περίοδο 23/24.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Διαμαντάκο στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».



