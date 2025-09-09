Νότιγχαμ Φόρεστ: Συμφωνία με Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Οnsports Τeam

Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ έπειτα από την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία του αγγλικού συλλόγου, που ανήκει στον όμιλο ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη και ο Έλληνας εφοπλιστής ήρθε σε συμφωνία με τον ομογενή κόουτς, που την περσινή σεζόν ήταν στον πάγκο της Τότεναμ, κερδίζοντας το Europa League.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Αγγλία, ο Άγγελος Ποστέκογλου αναμένεται να πιάσει άμεσα δουλειά στους «κόκκινους» και θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Emirates».

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και εντός των επόμενων ημερών, ίσως και ωρών, θα ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.