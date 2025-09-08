Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

Onsports Team

Υπερηχητική «φούρια ρόχα» επικράτησε 6-0 στην έδρα της Τουρκίας σε ματς που υποτίθεται θα ήταν ντέρμπι – Τα αποτελέσματα.

Οι αγώνες για τη ζώνη της UEFA στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έφεραν εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμης στους γείτονες, «σκορπώντας» τους με 6-0. Δείχνοντας σε όλους πως είναι το απόλυτο αφεντικό του 5ου ομίλου.

Η «φούρια ρόχα» ανάγκασε τους Τούρκους σε μια απ’ τις βαρύτερες ήττες της ιστορίας τους. Ο Μερίνο έκανε χατ τρικ, ενώ ο Πέδρι πέτυχε δύο γκολ στην παράσταση των Ισπανών.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου:



1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1

(90' Ρίγκο)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1

(7' Γκνάμπρι, 69' Αμίρι, 72' Βιρτς - 34' Πράις)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Σουηδία 8/9

Ελβετία-Σλοβενία 8/9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία-Σκωτία 8/9

Ελλάδα-Δανία 8/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9

Γαλλία-Ισλανδία 9/9

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0

(30΄ Κβαρατσχέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)

Τουρκία-Ισπανία 0-6

(6',62' Πέδρι, 22',45+1’, 57' Μερίνο, 53' Τόρες)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Ιρλανδία 9/9

Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3

(36' Γκινέιτις, 43' Γκιρντβάινις - 11',64' Ντεπάι, 33' Τίμπερ)

Πολωνία-Φινλανδία 3-1

(27' Κας, 45'+2 Λεβαντόφσκι, 55' Καμίνσκι - 88' Κάλμαν)

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9

Κύπρος-Ρουμανία 9/9

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Ιταλία 8/9

Νορβηγία-Μολδαβία 9/9

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Σκόπια-Λιχτενστάιν 5-0

(15' Ελμας, 52' Μπάρντι, 56' Τσουρλίνοφ, 83' Καμίλι, 90' Στανκόβσκι)

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0

(42',84' Ντε Μπρόινε, 44',60' Ντοκού, 51' Ράσκιν, 87' Μενιέρ)

Ρεπό: Ουαλία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Λετονία 9/9

Σερβία-Αγγλία 9/9

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 8/9

Κροατία-Μαυροβούνιο 8/9

Ρεπό: Τσεχία