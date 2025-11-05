Χρίστηκε «Σερ» ο Μπέκαμ από τον Βασιλιά Κάρολο - Είχε τιμηθεί από την Βασίλισσα Ελισάβετ

EPA/TOLGA AKMEN, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε τίτλο του ιππότη από τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρώην παίκτης της εθνικής Αγγλίας και είδωλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγνωρίστηκε για τη συμβολή του στον αθλητισμό και το φιλανθρωπικό έργο.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ και τους γονείς του, ο –πλέον- Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμήθηκε από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλία.

Η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία πλέον θα ονομάζεται επίσημα Λαίδη Μπέκαμ, παρακολούθησε την τελετή μαζί με την οικογένειά της.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος για αυτήν την αναγνώριση. Είναι μια τιμή που αντιπροσωπεύει όλα όσα έχω βιώσει εντός και εκτός γηπέδου», είχε πει ο Μπέκαμ, μόλις έμαθε για την υποψηφιότητά του για τις Τιμητικές Διακρίσεις των Γενεθλίων του Βασιλιά.

Ο τίτλος σηματοδοτεί το τέλος μιας αναμονής άνω της δεκαετίας. Ο Μπέκαμ προτάθηκε για πρώτη φορά για την τιμή το 2011, αφού ήταν ένας από τους πρεσβευτές που βοήθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, η υποψηφιότητά του τέθηκε υπό βέτο από την Επιτροπή Τιμών λόγω της εμπλοκής του σε ένα σχέδιο φοροδιαφυγής, για το οποίο αργότερα αθωώθηκε.

Έκτοτε, ο Μπέκαμ έχει σταθεροποιήσει πλήρως τα οικονομικά του και έχει διατηρήσει ενεργό ρόλο σε κοινωνικούς σκοπούς, εδραιώνοντας την εικόνα του ως πρεσβευτή του βρετανικού αθλητισμού και υπέρμαχο των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.

Ο πρώην μέσος, ο οποίος αποσύρθηκε το 2013, είχε ήδη βραβευτεί με το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) το 2003 από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' για τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπέκαμ έχει ενισχύσει τους δεσμούς του με τη βασιλική οικογένεια. Είναι πρεσβευτής του Ιδρύματος του Βασιλιά και μάλιστα εθεάθη μαζί με τον Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα στην Έκθεση Λουλουδιών του Τσέλσι.