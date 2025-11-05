Ομάδες

NBA: Συντριβή για τους Μπακς στο Τορόντο - Βίντεο με όλα τα highlights
Onsports Team 05 Νοεμβρίου 2025, 08:51
NBA

NBA: Συντριβή για τους Μπακς στο Τορόντο - Βίντεο με όλα τα highlights

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπακς σε νέα εκτός έδρας νίκη.

Οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και πέτυχαν την τρίτη σερί νίκη τους, επικρατώντας με εντυπωσιακό τρόπο των Μπακς με 128-100.

Οι Σκότι Μπαρνς και Αρ Τζέι Μπάρετ ηγήθηκαν των Καναδών, σημειώνοντας από 23 πόντους ο καθένας, ενώ οι Ιμάνουελ Κουίκλι και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσαν από 15 πόντους.

Η ομάδα του Τορόντο πέτυχε τη μεγαλύτερη φετινή της νίκη, ξεπερνώντας το +20 από το ματς με τους Χοκς στις 22 Οκτωβρίου, ενώ οι Μπακς είχαν τη χειρότερη φετινή τους επίδοση από την περιφέρεια με 11/38 τρίποντα.

Από την πλευρά των «ελαφιών», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ οι Κάιλ Κούζμα και Κόουλ Άντονι πρόσθεσαν 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Ράπτορς-Μπακς 128-100

 


Χοκς-Μάτζικ 127-112

 


Μπουλς-Σίξερς 113-111

 


Πέλικανς-Χόρνετς 116-112

 


Γουόριορς-Σανς 118-107

 


Κλίπερς-Θάντερ 107-126



