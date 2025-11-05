NBA: Συντριβή για τους Μπακς στο Τορόντο - Βίντεο με όλα τα highlights

Onsports Team

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μπακς σε νέα εκτός έδρας νίκη.

Οι Ράπτορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και πέτυχαν την τρίτη σερί νίκη τους, επικρατώντας με εντυπωσιακό τρόπο των Μπακς με 128-100.

Οι Σκότι Μπαρνς και Αρ Τζέι Μπάρετ ηγήθηκαν των Καναδών, σημειώνοντας από 23 πόντους ο καθένας, ενώ οι Ιμάνουελ Κουίκλι και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πρόσθεσαν από 15 πόντους.

Η ομάδα του Τορόντο πέτυχε τη μεγαλύτερη φετινή της νίκη, ξεπερνώντας το +20 από το ματς με τους Χοκς στις 22 Οκτωβρίου, ενώ οι Μπακς είχαν τη χειρότερη φετινή τους επίδοση από την περιφέρεια με 11/38 τρίποντα.

Από την πλευρά των «ελαφιών», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, ενώ οι Κάιλ Κούζμα και Κόουλ Άντονι πρόσθεσαν 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Ράπτορς-Μπακς 128-100





Χοκς-Μάτζικ 127-112





Μπουλς-Σίξερς 113-111





Πέλικανς-Χόρνετς 116-112





Γουόριορς-Σανς 118-107





Κλίπερς-Θάντερ 107-126