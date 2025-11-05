Γαλλία: Ξανά στη Δικαιοσύνη για βιασμό ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μονακό Μπεν Γεντέρ

AP Photo/Darko Bandic

Onsports Team

Στη γαλλική Δικαιοσύνη παραπέμθηκε ο πρώην επιθετικός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Ουισάμ Μπεν Γεντέρ, «βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση», έγινε γνωστό τη Δευτέρα (3/11) από την Εισαγγελία της Νίκαιας, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μονακό (2019–2024), 35 ετών, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη Β’ κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος, καθώς και ο αδελφός του Σαμπρί -επίσης παραπεμφθείς για βιασμό και σεξουαλική επίθεση- είχαν κατηγορηθεί το 2023, ύστερα από καταγγελίες δύο νεαρών γυναικών που είχαν γνωρίσει σε μια βραδινή έξοδο. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου των Άλπεων-Μαριτίμων (νοτιοανατολική Γαλλία) και έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης αυτής. Στη Γαλλία, ένα ποινικό δικαστήριο εκδικάζει υποθέσεις ενηλίκων που κατηγορούνται για εγκλήματα τιμωρούμενα με ποινές από 15 έως 20 χρόνια κάθειρξη και αποτελείται αποκλειστικά από επαγγελματίες δικαστές.

Ο ανακριτής ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση του περασμένου Μαΐου, η οποία ζητούσε να δικαστούν και οι δύο για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, προσθέτοντας για τον Ουισάμ Μπεν Γεντέρ και την κατηγορία της απόπειρας βιασμού.

Εδώ και αρκετούς μήνες, ο πρώην διεθνής, με 19 συμμετοχές και 3 γκολ με τη φανέλα των «Μπλε», απασχολεί περισσότερο τα Μέσα για τις δικαστικές του υποθέσεις παρά για την ποδοσφαιρική του καριέρα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε καταδικαστεί από το Πλημμελειοδικείο της Νίκαιας σε πρόστιμο 90.000 ευρώ για ψυχολογική βία σε βάρος της συζύγου του, με την οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου.

Έχοντας ήδη καταδικαστεί στην Ισπανία για φοροδιαφυγή την περίοδο που αγωνιζόταν στη Σεβίλλη (2016–2019), δικάστηκε το φθινόπωρο του 2024 για σεξουαλική επίθεση εις βάρος μιας νεαρής γυναίκας, κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με κατανάλωση αλκοόλ, μερικούς μήνες νωρίτερα. Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή, αλλά έχει ασκήσει έφεση.

Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Μονακό ήταν χωρίς ομάδα μετά τη λήξη του συμβολαίου του στο Πριγκιπάτο, τον Ιούνιο του 2024, αλλά τον Απρίλιο είχε μεταβεί στο Ιράν για να ξαναρχίσει την καριέρα του με τη Σεπαχάν, πεντάκις πρωταθλήτρια Ιράν, όπου βρήκε άλλους Γάλλους, όπως τον προπονητή Πατρίς Καρτερόν και τους ποδοσφαιριστές Στίβεν Ενζονζί και Αμπούμπακαρ Καμαρά.

Ωστόσο, η συνεργασία αυτή δεν κράτησε πολύ και στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Μπεν Γεντέρ υπέγραψε στη Σακαριασπόρ, που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος.