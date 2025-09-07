Ο Εμπαπέ «έπιασε» Τιερί Ανρί και «κυνηγά» Ολιβιέ Ζιρού

Onsports Team

Τα 51 γκολ με την Εθνική Γαλλίας έφτασε ο Κιλιάν Εμπαπέ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Τιερί Ανρί με τους «τρικολόρ».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε το ρεκόρ των 51 γκολ στην Εθνική Γαλλίας, το οποίο κατείχε ο Τιερί Ανρί. Ο άσος της Ρεάλ δήλωσε πως το να ξεπεράσει το ρεκόρ όλων των εποχών του Ολιβιέ Ζιρού δεν είναι κάτι που τον αφήνει αδιάφορο, καθώς η προσοχή του παραμένει στην κατάκτηση τίτλων με τους «Μπλε».

Το γκολ του Εμπαπέ στο 82ο λεπτό εναντίον της Ουκρανίας, από ασίστ του Ορελιέν Τσουαμενί, τον ανέβασε στα 51 τέρματα ισοφαρίζοντας τον Ανρί στη δεύτερη θέση της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών της Γαλλίας, πίσω από τα 57 του Ζιρού.

«Είναι τιμή να ισοφαρίσω έναν παίκτη όπως ο Ανρί. Αλλά τώρα θέλω να τον ξεπεράσω», δήλωσε ο 26χρονος Μπαπέ στο TF1. «Όλοι ξέρουν τι σημαίνει για εμάς τους Γάλλους, ακόμη περισσότερο για τους επιθετικούς. Είναι κάποιος που άνοιξε τον δρόμο και τρέφω μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό γι’ αυτόν.

Το να φτάσω σε αυτό το ορόσημο τόσο νωρίς είναι τρελό, αλλά μου αρέσει. Θέλω να συνεχίσω και πάνω απ’ όλα, να κερδίζω παιχνίδια και τίτλους».