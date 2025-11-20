ΑΕΚ: «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια για τη Φιορεντίνα

Onsports Team

Σε χρόνο-ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Πριν καλά-καλά βγουν στην κυκλοφορία, τα εισιτήρια της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Φιορεντίνα, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/11, 22:00) για τη League Phase του Conference League, έκαναν... φτερά.

Στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11) άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους φίλους της Ένωσης και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα περίπου 1.300 «μαγικά χαρτάκια» που είχε εξασφαλίσει η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ «εξαφανίστηκαν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την ACF FIORENTINA, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Stadio Artemio Franchi, εξαντλήθηκαν.

Ο κόσμος της ομάδας μας έδειξε για ακόμη μια φορά τη σφοδρή επιθυμία του να βρίσκεται στο πλευρό του προπονητή και των ποδοσφαιριστών μας σε κάθε αναμέτρηση, εντός και εκτός έδρας, προσφέροντας τη στήριξή του όπως μόνο αυτός ξέρει να κάνει.

Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα ενημερωθούν σε δεύτερο χρόνο για τον τρόπο παραλαβής, αλλά και για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα».