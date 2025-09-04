Τότεναμ: Παρελθόν ο Ντάνιελ Λέβι μετά από 25 χρόνια

Onsports Team

Ιστορική αλλαγή στην προεδρία των «σπιρουνιών», με τον Ντάνιελ Λέβι μετά από 2,5 δεκαετίες να αφήνει τα διοικητικά ηνία των Λονδρέζων.

Ο επί σειρά ετών εκτελεστικός πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι, αποχωρεί από τον ρόλο του έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια στο τιμόνι του συλλόγου, όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα.

«Αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοδοξίας του συλλόγου να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη αγωνιστική επιτυχία», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Ο Λέβι, γνωστός για το σκληρό του στυλ στις διαπραγματεύσεις, έχει προκαλέσει πολλές φορές την απογοήτευση των φιλάθλων, οι οποίοι τον θεωρούν υπεύθυνο για την αδυναμία της ομάδας να διεκδικεί σταθερά τίτλους. Ωστόσο, πιστώνεται επίσης τη ριζική μεταμόρφωση του συλλόγου, με την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου γηπέδου και προπονητικού κέντρου.

«Είμαι απίστευτα περήφανος για τη δουλειά που κάναμε μαζί με την εκτελεστική ομάδα και όλους τους εργαζομένους μας», δήλωσε ο Λέβι και συνέχισε: «Χτίσαμε έναν σύλλογο με παγκόσμια ακτινοβολία, που ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο».

Ο Λέβι ανέλαβε την προεδρία της Τότεναμ τον Φεβρουάριο του 2001, διαδεχόμενος τον Άλαν Σούγκαρ, μετά την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από την ENIC. Τη θέση του Λέβι αναλαμβάνει ο Πίτερ Τσάρινγκτον, σε έναν νέο ρόλο ως μη εκτελεστικός πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.