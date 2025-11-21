Ομάδες

Άντζουτσιτς: «Ο Άρης έχει σπουδαία ιστορία, ο πατέρας μου μου μιλούσε για τον Γκάλη»
Οnsports Τeam 21 Νοεμβρίου 2025, 05:16
BASKET LEAGUE / Άρης

Με συνέντευξή του στη Meridian Sport, ο Ντανίλο Άντζουσιτς αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να πει το «ναι» στην πρόταση του Άρη και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης ανακοίνωσε μια σπουδαία μεταγραφή, αυτή του Ντανίλο Άντζουτσιτς και όπως όλα δείχνουν η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπαίνει σε μια διαφορετική… πίστα.

Ο ίδιος παίκτης με συνέντευξη που παραχώρησε στη Meridian Sport αναφέρθηκε στους λόγους που των ώθησαν να πει το «ναι» στην πρόταση των «κιτρινόμαυρων».

«Με παρακινεί η “καυτή” εξέδρα. Ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα τον Άρη. Χτίσαμε κάτι καινούργιο στο Ντουμπάι, αλλά αυτό που έχει η Παρτιζάν, αυτό που έχουν οι ελληνικοί και οι τουρκικοί σύλλογοι, είναι δύσκολο να το βρεις κάπου αλλού. Ο Άρης είναι ένας θρυλικός ελληνικός σύλλογος, με πολλούς τίτλους και μεγάλη υποστήριξη από τους οπαδούς. Όσο πίεση κι αν υπάρχει, είναι και κίνητρο για μένα» είπε αρχικά ο παίκτης του Άρη και πρόσθεσε: « Είμαι ο τύπος του παίκτη που πάντα του άρεσε να παίζει σε γεμάτα γήπεδα. Ανυπομονώ. Θα παλέψουμε για τα playoffs στην Ελλάδα και το Eurocup, για να τους κάνουμε χαρούμενους».

Ο Σέρβος τόνισε και για τις εξελίξεις που υπάρχουν στον Άρη από το περασμένο καλοκαίρι: «Δεν ήμουν πολύ εξοικειωμένος με το τι συνέβαινε (στον Άρη), αλλά γνώριζα αρκετά μέσω του Κλέμεν Πρέπελιτς, ο οποίος είναι καλός φίλος του Ζήση. Μιλήσαμε το περασμένο καλοκαίρι όταν υπέγραψε ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ειδικά επειδή ο Άρης είναι ένας σύλλογος με σπουδαία ιστορία».

Μάλιστα, στη συνέχεια αποκάλυψε και μια… οικογενειακή ιστορία με τον Νίκο Γκάλη. «Ο Γκάλης είναι ο καλύτερος σκόρερ, έφερε τίτλους στην ομάδα και ήταν σαν Θεός στον Άρη. Είναι ζωντανός θρύλος. Ήξερα για τον Γκάλη από τον πατέρα μου, που μιλούσε πολύ συχνά γι αυτόν».



Άντζουτσιτς: «Ο Άρης έχει σπουδαία ιστορία, ο πατέρας μου μου μιλούσε για τον Γκάλη»
