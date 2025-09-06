Ομάδες

Νεϊμάρ: Επιχειρηματίας από τη Βραζιλία του άφησε περιουσία 1 δισ. ευρώ - Τι ανέφερε στη διαθήκη του
Οnsports Τeam 06 Σεπτεμβρίου 2025, 11:49
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μου αρέσει πολύ, ταυτίζομαι μαζί του. Βλέπω σε αυτόν σπάνιες αξίες», έλεγε ο επιχειρηματίας στη διαθήκη του για τον Νεϊμάρ 

Στον Νεϊμάρ φαίνεται πως άφησε όλη την περιουσία του ένας Βραζιλιάνος επιχειρηματίας μετά τον θάνατό του, με την είδηση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο 31χρονος επιχειρηματίας από το Πόρτο Αλέγκρε έχασε τη ζωή του και αποφασίσει να αφήσει όλη του την περιουσία - περίπου 1 δισ. ευρώ - στον σούπερ σταρ της Σάντος, Νεϊμάρ. Και μάλιστα, όπως γράφειο Τύπος στη Βραζιλία, ο Νεϊμάρ δεν γνώριζε ούτε προσωπικά αλλά ούτε και επαγγελματικά τον επιχειρηματία. Ούτε τον είχε δει και ποτέ από κοντά.

Η διαθήκη καταχωρήθηκε επίσημα στις 12 Ιουνίου 2025 και, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, η απόφασή του προήλθε καθαρά από την εκτίμηση και τη συναισθηματική σύνδεση που ένιωθε με τον Νεϊμάρ. «Μου αρέσει πολύ, ταυτίζομαι μαζί του. Βλέπω σε αυτόν σπάνιες αξίες και με συγκινεί ιδιαίτερα η σχέση που έχει με τον πατέρα του», φαίνεται να ανέφερε στη διαθήκη του.

Πάντως, το περιβάλλον του Νεϊμάρ σημειώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για την κληρονομιά.



EUROBASKET
Eurobasket 2025, Τουρκία-Σουηδία 85-79: Στα προημιτελικά με άγχος
9 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Τουρκία-Σουηδία 85-79: Στα προημιτελικά με άγχος
EUROLEAGUE
Σκληρή απάντηση του Συνδέσμου προπονητών στον Ολυμπιακό: «Είχε ενημερωθεί μέσω του Λεπενιώτη»
1 ώρα πριν Σκληρή απάντηση του Συνδέσμου προπονητών στον Ολυμπιακό: «Είχε ενημερωθεί μέσω του Λεπενιώτη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Πάει για sold out το ματς με τη Δανία
2 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Πάει για sold out το ματς με τη Δανία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
