Γυναίκα διαιτητής δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή: Την κρατούσαν για να μην του επιτεθεί - Βίντεο

Απολογήθηκε ο ποδοσφαιριστής μετά την έκταση που πήρε το θέμα, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media.

Γυναίκα διαιτητής στην Κολομβία δέχθηκε σωματική επίθεση κατά τη διάρκεια αγώνα της τρίτης κατηγορίας, μετά από απόφασή της να αποβάλει ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, στο στάδιο Αρακατάκα, η Βανέσα Σεμπάγιος πλησίασε τον πάγκο της μιας ομάδας για να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Χαβιέρ Μπολιβάρ που δεν αγωνιζόταν.

Εκείνος, την πλησίασε και προς έκπληξη όλων την χαστούκισε! Η διαιτητής αρχικά αιφνιδιάστηκε, αλλά αμέσως όρμηξε προς τον ποδοσφαιριστή, τον κλώτσησε αρχικά, αλλά στη συνέχεια τη συγκράτησαν με δυσκολία οι άνθρωποι των δύο ομάδων, μιας και η Σεμπάγιος ήταν δικαιολογημένα άκρως οργισμένη.

Το βίντεο με το ντροπιαστικό χαστούκι του Μπολιβάρ έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παίκτης ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram για την πράξη του, η οποία ίσως οδηγήσει σε μακροχρόνιο αποκλεισμό από τους επικεφαλής της κολομβιανής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Μπολιβάρ, ωστόσο, αρνείται ότι χαστούκισε σκόπιμα την Σεμπάγιος, επιμένοντας ότι προσπάθησε να τραβήξει τη σφυρίχτρα από το στόμα της.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Αναγνωρίζω ότι η συμπεριφορά μου ήταν ασεβής και ακατάλληλη, ανάρμοστη σε έναν άνθρωπο του αθλητισμού και έναν άνθρωπο γεινότερα.

Προσπαθώντας ανόητα να βγάλω τη σφυρίχτρα από το στόμα της διαιτητή, ενήργησα λανθασμένα, στέλνοντας ένα αρνητικό μήνυμα που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί.

Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε σωματική επιθετικότητα προς την διαιτητή.

Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι η χειρονομία μου ήταν προσβλητική και αντίθετη στις αξίες του ποδοσφαίρου και του σεβασμού.

Επομένως, ζητώ ταπεινά συγγνώμη από αυτήν, την οικογένειά της, τις γυναίκες και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό που συνέβη.

Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας, ειδικά κατά των γυναικών. Οι γυναίκες αξίζουν όλο τον σεβασμό, τη φροντίδα και τον θαυμασμό μας.

Η δέσμευσή μου είναι να εργαστώ για την προσωπική και αθλητική μου ανάπτυξη, ώστε να μην επαναλάβω ποτέ ξανά μια πράξη που παραβιάζει την αξιοπρέπεια κανενός».