FIFA: Μεγάλα χρηματικά πρόστιμα για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών – Το μεγαλύτερο ποσό στην Αλβανία

Onsports Team

Έξι χώρες καλούνται να πληρώσουν για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών τους, με τις τρεις να είναι στα Βαλκάνια και τις άλλες τρεις στη λατινική Αμερική.

Στην FIFA έχουν αποφασίσει να είναι αυστηροί σε ζητήματα που αφορούν ρατσιστική συμπεριφορά φιλάθλων. Έτσι, όπως ανακοινώθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιμα σε έξι χώρες για συμπεριφορά φιλάθλων τους σε αναμετρήσεις των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Από τις συγκεκριμένες έξι χώρες, αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις είναι από τα Βαλκάνια και οι άλλες τρεις από τη λατινική Αμερική. Με το βαρύτερο πρόστιμο να επιβάλλεται στην Ομοσπονδία της Αλβανίας.

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA, τιμώρησε τους Αλβανούς με 171.200 ευρώ, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους στο ματς με τη Σερβία τον περασμένο Ιούνιο. Αγώνας που εκ των πραγμάτων ξέφυγε αρκετά απ’ το αθλητικό επίπεδο.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αργεντινή είναι η δεύτερη στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς θα πληρώσει 127.580 για το εντός έδρας ματς με την Κολομβία. Τρίτη η Χιλή με 122.445 ευρώ, για την αναμέτρηση στην οποία φιλοξένησε την Αργεντινή.

Στην Κολομβία επιβλήθηκε το ποσό των 74.498 ευρώ, για την αναμέτρηση με το Περού, ενώ στους Σέρβους η τιμωρία έφτασε τις 53.086 ευρώ για το εντός έδρας ματς με την Ανδόρα. Τέλος, η Ομοσπονδία της Βοσνίας θα πληρώσει 22.261 για τη ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της στο ματς με το Σαν Μαρίνο.