Κύπελλο Ελλάδας: Τα «κολλητά» ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ κι οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος

Δείτε πότε θα γίνει το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το πρόγραμμα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η νέα εποχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκίνησε!

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο από φέτος θα ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ηλεκτρονική κληρωτίδα έφερε ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στην Τούμπα, στις 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της Super League. Συνεπώς, ο τελευταίες μήνας του χρόνο θα πει με δύο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3-4 ημέρων!

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες: