Παράλληλα, στάθηκε στον νέο κανονισμό που θέλει κάθε ομάδα να έχει στη σύνθεσή της σε όλη τη διάρκεια του ματς έναν παίκτη γεννημένο από το 2004 και μετά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης σημείωσε πως για τη νέα σεζόν υπάρχει στόχευση αυτός ο αριθμός να ανέβει στους δύο παίκτες, ενώ παράλληλα υπάρχουν συζητήσεις με τη διοργανώτρια αρχή της Super League ώστε να εφαρμοστεί παρόμοιος κανονισμός και στο πρωτάθλημα.
Γκαγκάτσης: «Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, ξένοι μόνο στο VAR στα ματς Κυπέλλου»
Στον στόχο της ΕΠΟ για Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλου και ξένους μόνο στο VAR αναφέρθηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης.
