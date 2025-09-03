Ομάδες

Γκαγκάτσης: «Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, ξένοι μόνο στο VAR στα ματς Κυπέλλου»
Οnsports Τeam 03 Σεπτεμβρίου 2025, 12:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: «Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, ξένοι μόνο στο VAR στα ματς Κυπέλλου»

Στον στόχο της ΕΠΟ για Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλου και ξένους μόνο στο VAR αναφέρθηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Την πρόθεση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ να  διαιτητεύσουν όλα τα παιχνίδια Κυπέλλου οι Έλληνες διαιτητές και να υπάρξουν ξένοι μόνο στο VAR, αποκάλυψε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ήταν παρών στην κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και μίλησε για το νέο φορμάτ της διοργάνωσης και τη διαιτησία.

Παράλληλα, στάθηκε στον νέο κανονισμό που θέλει κάθε ομάδα να έχει στη σύνθεσή της σε όλη τη διάρκεια του ματς έναν παίκτη γεννημένο από το 2004 και μετά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης σημείωσε πως για τη νέα σεζόν υπάρχει στόχευση αυτός ο αριθμός να ανέβει στους δύο παίκτες, ενώ παράλληλα υπάρχουν συζητήσεις με τη διοργανώτρια αρχή της Super League ώστε να εφαρμοστεί παρόμοιος κανονισμός και στο πρωτάθλημα.
 



