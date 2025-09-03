Γκαγκάτσης: «Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, ξένοι μόνο στο VAR στα ματς Κυπέλλου»

Οnsports Τeam

Την πρόθεση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ να διαιτητεύσουν όλα τα παιχνίδια Κυπέλλου οι Έλληνες διαιτητές και να υπάρξουν ξένοι μόνο στο VAR, αποκάλυψε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ήταν παρών στην κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και μίλησε για το νέο φορμάτ της διοργάνωσης και τη διαιτησία.