Κύπελλο Ελλάδας: Live streaming η κλήρωση της League Phase (βίντεο)

Δείτε σε live streaming την ιστορική πρώτη κλήρωση της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η νέα εποχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκινάει!

Στις 12 το μεσημέρι διεξάγεται η κλήρωση, η οποία ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στη League Phase συμμετέχουν οι 11 ομάδες που προέκυψαν από την πρώτη φάση, η Ηλιούπολη (πέρα άνευ αγώνος) κι οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες (δύο εντός και δύο εκτός έδρας) και θα υπάρξει ενιαίος βαθμολογικός πίνακας. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα περάσουν απευθείας στους «8», ενώ οι θέσεις 5-12 θα οδηγήσουν στα playoffs.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

