Η Μπάγερν απέκτησε τον Νικολάς Τζάκσον δανεικό από την Τσέλσι

Οnsports Τeam

Η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν.

Ο 24χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός αναμένεται να ενισχύσει την επίθεση των Βαυαρών, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 56,2 εκατ. λιρών (περίπου 65 εκατ. ευρώ), εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών. Το κόστος του δανεισμού ανήλθε σε 14,3 εκατ. λίρες (16,5 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο Τζάκσον είχε μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2023 και σε 81 εμφανίσεις με την Τσέλσι σημείωσε 30 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη σεζόν.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που αποτελώ πλέον μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Η Μπάγερν είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Όλοι γνωρίζουν τα ονόματα των θρύλων που φόρεσαν αυτή τη φανέλα και ότι ο σύλλογος αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες», δήλωσε ο Σενεγαλέζος φορ.