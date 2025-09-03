Serie A: Η Κρεμονέζε ανακοίνωσε την απόκτηση του Βάρντι

Οnsports Τeam

Ο Τζέιμι Βάρντι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A με τα «χρώματα» της Κρεμονέζε, καθώς ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 38χρνου Αγγλου επιθετικού.

«Ο... ΣτραντιΒάρντι είναι εδώ», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της Κρεμονέζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας μια φωτογραφία του Βάρντι, ο οποίος ποζάρει δίπλα σε ένα Στραντιβάριους, ένα διάσημο βιολί κατασκευασμένο στην Κρεμόνα στο εργαστήριο του οργανοποιού, Αντόνιο Στραντιβάρι τον 17ο αιώνα. Ο Βάρντι υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Κρεμονέζε, με προοπτική για ακόμη μία σεζόν.

Ο Αγγλος γκολτζής πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Λέστερ, σκοράροντας 200 γκολ σε 500 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μεταξύ 2012 και 2025 για τις «Αλεπούδες», ενώ ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας το 2016, που θεωρείται η μεγαλύτερη έκπληξη στα χρονικά της Premier League. Παράλληλα, ο έμπειρος επιθετικός, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Premier League την σεζόν 2019-20 με 23 γκολ, κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας το 2021 και έχει αγωνιστεί 26 φορές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας (επτά γκολ).

Η Κρεμονέζε, που επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία μετά από διετή απουσία, προκάλεσε αίσθηση την 1η αγωνιστική νικώντας την Μίλαν με 2-1 στο Σαν Σίρο, ενώ νίκησε εντός έδρας και την Σασουόλο με 3-2 στην 2η αγωνιστική του καμπιονάτο και είναι επικεφαλής της βαθμολογίας, μαζί με την Νάπολι και την Γιουβέντους.