Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης - «Χαρούμενος που είμαι εδώ»
O' Jogo
Οnsports Τeam 30 Αυγούστου 2025, 17:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός / Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στη Λισαβόνα ο Ιωαννίδης - «Χαρούμενος που είμαι εδώ»

Επί πορτογαλικού εδάφους βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης από το Σάββατο (30/08) προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε για τελευταία φορά την Πέμπτη (28/08) με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ στην Σαμψούντα και το Σάββατο (30/08) αναχώρησε για τη Λισαβόνα.

Ο 25χρονος άσος εμφανίστηκε ευδιάθετος κατά την άφιξή του στην χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, αναφέροντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ».

Ερωτηθείς αν είχε συνομιλία με τον Γιώργο Βαγιαννίδη πριν αποδεχθεί την πρόταση, απάντησε: «Φυσικά του μίλησα». Πλέον, αυτό που απομένει είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σπόρτινγκ μέχρι το 2030, ενώ το βράδυ του Σαββάτου (30/08) αναμένεται να βρεθεί στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» για να δει το ντέρμπι των «Λιονταριών» με την Πόρτο.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
24 λεπτά πριν Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
SUPER LEAGUE
LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
1 ώρα πριν LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved