Ο Φάμπιο Σίλβα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ έως το 2030
Onsports team 30 Αυγούστου 2025, 15:51
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Φάμπιο Σίλβα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ έως το 2030

Ο Πορτογάλος επιθετικός Φάμπιο Σίλβα αποχώρησε από τη Γουλβς και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ έως τον Ιούνιο του 2030.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο 23χρονος διεθνής μετακινήθηκε στη γερμανική ομάδα έναντι αρχικού ποσού 22,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Σίλβα αποκτήθηκε από τη Γουλβς το 2020, ωστόσο τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίστηκε κυρίως ως δανεικός, φορώντας τη φανέλα των Άντερλεχτ, Αϊντχόφεν, Ρέιντζερς και Λας Πάλμας. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 10 γκολ στη LaLiga με τη φανέλα της Λας Πάλμας σε 24 συμμετοχές.

«Ξέρω ότι η Ντόρτμουντ είναι ένας παθιασμένος σύλλογος με απίστευτους φιλάθλους. Το να είμαι πλέον κομμάτι αυτής της ομάδας με γεμίζει υπερηφάνεια και ανυπομονησία», δήλωσε ο Σίλβα μέσω ανακοίνωσης του γερμανικού συλλόγου.

«Θέλω να προσαρμοστώ γρήγορα, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Η Ντόρτμουντ, η οποία συμμετέχει στο φετινό Champions League, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην Μπουντεσλίγκα με ισοπαλία στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι.



