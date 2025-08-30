Eurobasket 2025, Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Η ομάδα του Αταμάν «πάτησε» τους Ίβηρες και προκρίθηκε!

FIBA

Η Τουρκία «ισοπέδωσε» 95-54 την Πορτογαλία κι εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Eurobasket 2025.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέτυχε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς στον όμιλο της Ρίγας.

Οι Τούρκοι είχαν σε ακόμα ένα ματς σε εξαιρετική κατάσταση του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Οσμάν κινήθηκε πιο… χαμηλά σε αυτό το ματς (βλ. 9π. με 3/4τρ.), ενώ ο έτερος εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιουρτσεβέν είχε 14 πόντους με 7/7 δίποντα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 4 (5ασ.), Χαζέρ 4, Σανλί 5 (1), Όσμαν 9 (3), Μπιτίμ 13 (2), Κορκμάζ 14 (2), Σενγκούν 20 (7ριμπ., 5ασ.), Οσμανί 5 (1), Μπόνα 5, Γιλμάζ 2, Σιπαχί (5ασ.), Γιουρτσέβεν 14.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο 5 (1), Τραβάντε Γουίλιαμς 14 (4), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 6 (5ριμπ.), Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2, Σα, Λισμπόα 5 (1), Σα, Κέτα 15 (7ριμπ.).