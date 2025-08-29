Εκτόξευση για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τη βραδιά όνειρο - Τι κυνηγούν οι ομάδες μας

Οnsports Τeam

Βλέπει ψηλά στο UEFA ranking το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ προκρίθηκαν σε League Phase και μαζί με τον Ολυμπιακό συνεχίζουν όλο τον χειμώνα στην Ευρώπη.

Ακόμη μία βραδιά όνειρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η χώρα μας έκανε νέο άλμα στη βαθμολογία της UEFA μετά τις τρεις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων στις League Phase των Europa και Conference League και συνεχίζει από την 11η θέση το κυνήγι της 10ης Τσεχίας.

Πρώτα ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος στην Τουρκία με την Σαμσουνσπόρ (0-0) και πέρασε στο Europa League, ενώ στην ίδια διοργάνωση θα βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, μετά την «πεντάρα» επί της Ριέκα.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 2-0 της Άντερλεχτ και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League, με τις τρεις ομάδες να χαρίζουν στην Ελλάδα αθροιστικά 500 βαθμούς.

Έτσι, η χώρα μας εκμεταλλεύτηκε το απόλυτο μηδέν της Τσεχίας, η οποία έχασε παράλληλα μία ομάδα.

Απώλειες είχε και η Νορβηγία, η οποία έχει χάσει συνολικά δύο ομάδες.

Έτσι, η Ελλάδα κατάφερε τόσο να πλησιάσει στη 10η θέση όσο και να απομακρυνθεί από την 12η.

Πλέον, η απόσταση από τη 10η Τσεχία έπεσε στους 2.788 βαθμούς και από την 12η Νορβηγία ανέβηκε στους 725 πόντους, ενώ στους 1.437 βαθμούς είναι η διαφορά από την Πολωνία.

Θυμίζουμε ότι κάθε νίκη πλέον στις League Phase δίνουν διπλάσιους βαθμούς. Το ίδιο ισχύει και για τις ισοπαλίες.

Κάτι που σημαίνει ότι Τσεχία, Ελλάδα και Νορβηγία θα παίρνουν 400 βαθμούς για τις νίκες των εκπροσώπων τους και 200 για τις ισοπαλίες, ενώ η Πολωνία, που βρίσκεται στο κατόπι μας, θα παίρνει 500 και 250 αντίστοιχα.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 43.800 (3/5)

10. Τσεχία 40.300 (4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (4/5)

12. Νορβηγία 36.787 (3/5)

13. Πολωνία 35.875 (4/4)

14. Δανία 35.231 (2/4)

15. Αυστρία 31.850 (4/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η – 22ηΘΕΣΗ