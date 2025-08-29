Ομάδες

Ο Πολονάρα ευχαρίστησε τους «Πελαργούς» στα ελληνικά
Οnsports Τeam 29 Αυγούστου 2025, 11:21
EUROBASKET

Ο Πολονάρα ευχαρίστησε τους «Πελαργούς» στα ελληνικά

Οι Έλληνες οπαδοί στην Κύπρο έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον Ακίλε Πολονάρα και εκείνος με τη σειρά του, μέσω των social media, τους ευχαρίστησε για τη δύναμη που του δίνουν και μάλιστα στα... ελληνικά. 

Η στιγμή που έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της Εθνικής με την Ιταλία, στην Κύπρο, ήταν όταν οι Έλληνες φίλαθλοι σήκωσαν πανό συμπαράστασης στον Ακίλε Πολονάρα που για δεύτερη φορά δίνει τη δική του μεγάλη "μάχη" ζωής. 

Το περιστατικό αυτό έκανε το γύρω της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ιταλίας, με τον ίδιο τον Πολονάρα να μην το αφήνει ασχολίαστο. 

Ο έμπειρος αθλητής είπε το δικό του "ευχαριστώ" στους Έλληνες, μέσω των social media και μάλιστα το έπραξε στα ελληνικά. 

polonara2 100108



