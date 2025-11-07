Ολυμπιακός - Παρτιζάν: Μέσα οι Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ για το ματς του ΣΕΦ

Οnsports Τeam

Στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αγώνα με την Παρτιζάν τέθηκαν οι Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό.

Δύο θετικά νέα προέκυψαν για τον τεχνικό ηγέτη των «ερυθρόλευκων» το πρωί της Παρασκευής (07/11), καθώς λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού με την Παρτιζάν, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague τέθηκαν στην διάθεσή του οι δύο παίκτες που ήταν αμφίβολοι.

Συγκεκριμένα, τόσο ο Εβάν Φουρνιέ, όσο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεπέρασαν τη γρίπη που τους ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να… σβήσουν το όνομά τους από το απουσιολόγιο του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν το «συγκρότημα» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με μοναδικό απόντα τον Κίναν Έβανς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση την Κυριακή (09/11) κόντρα στην Καρδίτσα.