Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς στις Σέρρες

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του χθεσινού σπουδαίο διπλού του Παναθηναϊκού στο Μάλμε, δε θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς συμπλήρωσε κάρτες στην εκτός έδρας αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον Βόλο, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια της ομάδας του.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στα οποία φυσικά ο Ράφα Μπενίτεθ τον θέλει στην διάθεσή του, αλλά και οι εκτός έδρας αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και ΑΕΛ.

Όπως έγινε λοιπόν γνωστό, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός θα εκτίσει την ποινή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.