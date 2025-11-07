Ομάδες

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς στις Σέρρες
Οnsports Τeam 07 Νοεμβρίου 2025, 14:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς στις Σέρρες

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του χθεσινού σπουδαίο διπλού του Παναθηναϊκού στο Μάλμε, δε θα είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. 

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς συμπλήρωσε κάρτες στην εκτός έδρας αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον Βόλο, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια της ομάδας του.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στα οποία φυσικά ο Ράφα Μπενίτεθ τον θέλει στην διάθεσή του, αλλά και οι εκτός έδρας αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και ΑΕΛ.

 Όπως έγινε λοιπόν γνωστό, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός  θα εκτίσει την ποινή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος.


