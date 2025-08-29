Αργεντίνικα ΜΜΕ: «Δεδομένη η μεταγραφή Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Σημερινό δημοσίευμα της Αμερικής αναφέρει πως ο Βιθέντε Ταμπόρδα θα πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του Παναθηναϊκού.

Οι Αργεντίνοι θεωρούν πλέον δεδομένη τη μετακίνηση του Βιθέντε Ταμπόρδα (24 ετών, 1,78μ.) στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ που φέρει την υπογραφή του δημοσιογράφου ΣέζαρΛουίςΜέρλο αναφέρεται πως οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία για την υλοποίηση της μεταγραφής.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος το πάει και ένα βήμα παραπέρα, αφού αναλύει τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει στη Μπόκα 5.000.000 δολάρια (4,3 εκατ. ευρώ) για το 80% των δικαιωμάτων του μεσοεπιθετικού με το ιταλικό διαβατήριο, ενώ ένα ποσό κοντά στα 400.000 ευρώ θα μπει στα ταμεία της Πλατένσε.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League αλλά και τη διαφαινόμενη πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ προχωράει στην απόκτηση ενός ακόμα παίκτη που μπορεί να το δώσει δυναμική και ποιότητα στο μεσοεπιθετικό του κομμάτι.