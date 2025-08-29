Τέλος ο Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε

Οnsports Τeam

Παρελθόν από τον σύλλογο της Τουρκίας αποτελεί ο Πορτογάλος τεχνικός, μετά από την ανακοίνωση της ομάδας.

Η ομάδα της Τουρκίας ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το «διαζύγιο» με τον Πορτογάλο τεχνικό, ύστερα από μια σεζόν συνεργασίας τους, με αφορμή τον αποκλεισμό των Τούρκων στα Play Off του Champions League.

Η Φενέρ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Όλο αυτό το διάστημα που ήταν ο Μουρίνιο στην ομάδα τα πράγματα δεν κύλησαν και τόσο ομαλά, τόσο μεταξύ του «Special One» με τη Φενέρ, όσο και με τους οπαδούς, που συχνά-πυκνά είχε έντονες αντιπαραθέσεις

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο τεχνικός διευθυντής της Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας μας, Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του από τη σεζόν 2024-2025, αποχώρησε από τον σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του πορεία».