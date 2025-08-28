Στέφανος Τζίμας: Σάρωσε στο ντεμπούτο του - Πέτυχε 2 γκολ σε 5 λεπτά

Οnsports Τeam

Ονειρικό ήταν το ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με 2 γκολ και 1 ασίστ σε 24 λεπτά - Ντεμπούτο πραγματοποίησε και ο Μπάμπης Κωστούλας

Εκρηκτικό ήταν το ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον, με τον νεαρό επιθετικό να δείχνει με το «καλημέρα» την ποιότητα του και να συστήνεται στους οπαδούς της νέας του ομάδας με μια εκπληκτική παράσταση.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο 66' στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον με την Όξφορντ για το Λιγκ Καπ. Δεν άργησε να κάνει την παρουσία του αισθητή καθώς αρχικά εκμεταλλεύτηκε μια κάθετη πάσα του Χάουελ και ευστόχησε σε τετ α τετ στο 71', ενώ στο 76' βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα ξανά από ασσιστ του Χάουελ.

Βέβαια, ο Στέφανος δεν σταμάτησε εκεί αφού στο 86' έκλεψε την μπάλα ψηλά στο γήπεδο και σέρβιρε στον Γουότσον για το 0-6, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό ντεμπούτο με τους «Γλάρους».

Ντεμπούτο πραγματοποίησε και ο Μπάμπης Κωστούλας ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 78', αφήνοντας θετικές εντυπώσεις τόσο στον προπονητή όσο και στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

«Γεια σας οπαδοί της Μπράιτον, Στέφανος εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου, τα δύο γκολ και την πρόκριση. Πάμε Άλμπιον», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα ο 19χρονος επιθετικός.