Μπασκόνια: Τέλος ο Λούκα Σάμανιτς

Οnsports Τeam

Παρλεθόν από την ομάδα της Βιτόρια ο Λούκα Σάμανιτς, για προσωπικούς λόγους όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας.

Η Μπασκόνια μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Λούκα Σάμανιτς δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς... δρόμους ενόψει της συνέχειας.

Την περασμένη σεζόν ο Κροάτης σέντερ στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 9,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 15:12 λεπτά εντός παρκέ. Στα πέντε ματς που πρόλαβε να παίξει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είχε από 7 πόντους με 2,6 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Μπασκόνια

«Ο παίκτης Λούκα Σάμανιτς δεν θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του ρόστερ της Μπασκόνια, καθώς έφτασε σε κοινή συμφωνία με την ομάδα για τη λύση του συμβολαίου του για προσωπικούς λόγους.

Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για τη δέσμευση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά την παραμονή του στη Βιτόρια και του εύχεται κάθε επιτυχία στο προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον».